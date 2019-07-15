مستشفى براك يتسلّم شحنة أجهزة ومعدات طبية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الاثنين، تسلم مخازن “مستشفى براك” الشحنة الثانية من احتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات الطبية.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك” إن الشحنة شملت 10 أجهزة مراقبة الوظائف الحيـوية وجهـاز أشعـة محمـول (portable. x . ray ) وجهـاز تعقيـم حجم 250 لتـر.

وتضمنت الشحنة الأولى التي تسلمها المستشفى منظار عمليات جراحي و4 أجهزة قياس نسبة الأكسجين بالدم وجهازي كي جراحي وطاولات خاصة بالعمليات و4 أجهزة تخطيط نبض الجنين. إلى جانب جهاز موجات فوق الصوتية وجهازي قياس الطيف الضوئي وجهازي تحليل دم وجهاز تحليل بول وجهاز تحليل تخثر الدم ومشغلات ومعدات معامل.

وذكرت الوزارة أن مستشفى “براك العام” تسلم خلال المدة الماضية شحنة تلبي احتياجاته من المستلزمات الطبية، وقد تم التأكد من مطابقة التوريدات عن طريق لجنة الاستلام والمطابقة بقسم المعدات والمستلزمات الطبية التابع لإدارة الصيدلة بعد توريد الشحنة عن طريق جهاز الإمداد الطبي.

يشار إلى أن عدد المترددين على قسم الطوارئ بمستشفى براك العام خلال شهر يونيو الماضي بلغ 3698 حالة فيما استقبل قسم المختبرات 2671 حالة أما قسم النساء والولادة فقد استقبل 98 حالة أيضًا خلال الشهر الماضي.

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