اتفاق لإنهاء أزمة المياه في سرت

اتفقت الجهات المسؤولة في مدينة سرت على اتخاذ جملة من الخطوات بهدف إنهاء أزمة المياه في المدينة، ولضمان تجنب تكرارها في المستقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عميد بلدية سرت مختار المعداني، الاثنين، بحضور مدير إدارة المرافق المحلية والأشغال بالبلدية منصور دلة، ومدير مكتب شؤون المحلات والفروع بالبلدية عبدالله العبدلي، وعدد من مسؤولي جهاز النهر الصناعي، وآخرين.

وقال مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل إن الاجتماع خصص لمشكلة نقص الإمداد المائي وسبل علاجه، حيث أكد عميد البلدية وصول الإمداد المائي إلى خزان القرضابية عبر خزان اجدابيا بكميات تصل إلى 200 ألف متر مكعب.

وذكرت البلدية بحسابها في “فيسبوك”، أن المجتمعين اتفقوا على فتح الصمام لدخول المياه لتعبئة خزان القرضابية وقفل الخروج لمدة أسبوع للحفاظ على الخزان من التهالك والتشقق، وتنفيذ الجدولة المعدة من قبل بلدية سرت، فيما تعهد المزراعون بالمحافظة وترشيد استهلاك المياه وقفل العشوائيات إن وجدت بمسار خط المياه.

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