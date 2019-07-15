تصريحات لـ “باش آغا” حول معركة تحرير طرابلس تثير ردودًا ساخرة

طرابلس-العنوان

لاقت التوقعات الأخيرة التي أدلى بها وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باش آغا، في لقاء متلفز على إحدى القنوات الفضائية المحلية، حول معركة تحرير طرابلس التي تقودها القوات المسلحة ضد المليشيات، انتقادًا واسعًا وردود فعل “ساخرة” حتى من قبل معارضي القوات المسلحة.

وأشار باش آغا، إلى أن المعركة ستستمر لفترة طويلة، قد تصل إلى شهر أبريل من العام القادم.

وقال، في لقاء متلفز مع إحدى القنوات المحلية، “إن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج سيحتفل في منطقة الجغبوب مع أهل المنطقة الشرقية بدحر العدوان على طرابلس فائز السراج يوم 4 أبريل 2020”.

والجغبوب بلدة ليبية صغيرة تقع جنوب شرق ليبيا وجنوب مدينة طبرق بنحو 286 كم.

وأضاف باش آغا، “إنهم مُلزمين بدحر قوات حفتر (في إشارة للقوات المسلحة) من عدة محاور في محيط العاصمة من بينها وادي الربيع وعين زارة واليرموك والسبيعة، مؤكدًا أن ذلك سيحدث خلال الأيام القادمة.

وتابع يقول: “الوطية كذلك سنحررها بالكامل ومنطقة الجفرة سوف نحررها بالكامل”.

ووصفت بعد الردود هذه التصريحات بأنها “أحلام يقظة”.

باشاغا

وزير الداخلية فتحي باشاغا:سندحر القوات الموجودة في وادي الربيع وعين زارة واليرموك واسبيعة وسنحرر قاعدة الوطية وقاعدة الجفرة بالكامل …وفي يوم 2020/4/4 سيحتفل فايز السراج في #منطقة_الجغبوب مع أهل المنطقة الشرقية بدحر العدوان على طرابلس …

Posted by ‎الأصداء الليبية‎ on Monday, July 15, 2019

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية