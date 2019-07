رئـيس هـيئة الـسلامة الـوطنية يـناقش سـير الـعمل داخـل الـهيئة

المتوسط:

عُـقد صـباح الـيوم الاثـنين اجتماع بـرئاسة رئـيس هـيئة الـسلامة الـوطنية الـمكلف عـميد “امـحمد مـختار” بـمدراء الـفروع والإدارات ورؤسـاء الـمكاتب ومـدير مـركز الـتدريب والـتطوير بـالـهيئة.

حـيث تـم خـلال الاجتماع الـذي عـقد بـمقر الـهيئة مـناقشة واسـتعراض أهـم الاحـتياجات الـضرورية والـقوة الـعمومية لأعـضاء الـهيئة, وذلـك لـوضع الـخطط الـمناسبة لـتسيير الـعمل وحـلحلة كـافة الإشـكاليات الـتي تـؤثر عـلى سـير الـعمل داخـل هـيئة الـسلامة الـوطنية.

