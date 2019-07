برلماني: المجلس ملتزم بالاتفاق السياسي المعتمد من المجتمع الدولي

المتوسط:

قال النائب أبو صلاح شلبي عضو مجلس النواب ، أن المجلس ملتزم بالاتفاق السياسي المعتمد من المجتمع الدولي.

وأضاف شلبي، في تصريحات صحفية له، أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في إطار مقترح عمل عليه المجلس في الفترات الماضي، إلا أنه لم يكلل بالنجاح، وأن هذا المقترح يتضمن الرئيس ونائبين.

وفيما يتعلق بمصير حكومة السراج، أوضح أن حال العمل على هذا المقترح ستكون الفرصة متاحة للجميع، وما يتوافق عليه الشعب الليبي، وأن أعضاء حكومة السراج قد يكون لهم الفرصة أو لا طبقا لتوافقات الشعب والنواب، وأن تشكيل الحكومة الجديدة قد تشكل من ثلاث شخصيات جديدة أيضا.

