بالفيديو.. غرفة عمليات الكرامة: معركة تحرير طرابلس في طريقها إلى الحسم

طرابلس-العنوان

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الإثنين أن العملية العسكرية لتحرير طرابلس طريقها للحسم.

وأعلن المركز، في تسجيل صوتي، عن توالي الضربات الجوية لسلاح الجو ضد مقرات المليشيات المسلحة، مشيرًا إلى أنها أمنت السيطرة على منطقة غريان.

وقال المركز، إن الضربات الجوية دمرت رتلًا متحركًا بمنطقة جندوبة، كما دمرت شاحنة أسلحة في طريق أبو غيلان.

وأضاف أن سلاح الجو استهدف التمركزات التي تتواجد بها مجموعات المرتزقة التشادية في منطقة معسكر أبو معاذ، مشيرًا إلى أن الإصابة كانت مباشرة ودقيقة، مما أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأشار المركز إلى تسجيل ضربة مباشرة لمركز المعلومات بغريان الذي تتمركز به مليشيات شورى ثوار بنغازي، إضافة إلى توجيه ضربة على تجمع لمليشيات أبو عبيدة الزاوي.

وأكد المركز، أن منطقة غريان أصبحت فعليًا تحت السيطرة، ولم يعد بإمكان المليشيات التحرك أو التمركز فيها.

وذكر المركز، أن سلاح الجو نفذ ليلة البارحة عدة ضربات جوية في مناطق عين زارة ووادي الربيع وصلاح الدين.

وأكد، أن تلك الضربات أمنت انهيار المليشيات التي أصبحت في حالة من الذعر والاستسلام.

المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة

بيان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بتاريخ 2019/07/15

Posted by ‎المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‎ on Monday, July 15, 2019

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