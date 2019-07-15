لجنة برلمانية: الكحيلي “انتحل صفة” عقيلة صالح

أعربت لجنة الخارجية في مجلس النواب، عن استغرابها حيال استقبال السفير النيجيري “الكيس كيفاس”، للنائب الصادق الكحيلي الذي “انتحل صفة رئيس مجلس النواب”، معتبرة ذلك “انتهاك قانوني ودستوري، يضرب بعرض الحائط جميع قواعد الديمقراطية، ويهدد بشل واضح وحدة البلاد”.

واستنكرت اللجنة في بيان، الاثنين، اللقاء وأكدت أنه يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تنظم العمل الدبلوماسي، مطالبة السفير بتوضيح ملابسات اللقاء باعتباره مخالف لقواعد التعامل مع مؤسسة منتخبة.

ودعت اللجنة السفير إلى “الالتزام بالتشريعات الليبية والقواعد الدبلوماسية التي تنظم عمل البعثة”، مهددا باتخاذ إجراءات قانونية في حال تنظيم لقاءات مماثلة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية