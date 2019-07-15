اخبار ليبيا الان

لجنة برلمانية: الكحيلي “انتحل صفة” عقيلة صالح

تم النشر منذُ 28 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت لجنة الخارجية في مجلس النواب، عن استغرابها حيال استقبال السفير النيجيري “الكيس كيفاس”، للنائب الصادق الكحيلي الذي “انتحل صفة رئيس مجلس النواب”، معتبرة ذلك “انتهاك قانوني ودستوري، يضرب بعرض الحائط جميع قواعد الديمقراطية، ويهدد بشل واضح وحدة البلاد”.

واستنكرت اللجنة في بيان، الاثنين، اللقاء وأكدت أنه يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تنظم العمل الدبلوماسي، مطالبة السفير بتوضيح ملابسات اللقاء باعتباره مخالف لقواعد التعامل مع مؤسسة منتخبة.

ودعت اللجنة السفير إلى “الالتزام بالتشريعات الليبية والقواعد الدبلوماسية التي تنظم عمل البعثة”، مهددا باتخاذ إجراءات قانونية في حال تنظيم لقاءات مماثلة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • أفشل مؤسسات ليبيا مجلس النواب الذي آتى بحكومة الصخيرات وجلس مع هذه النماذج وساهم في وصول كرزاي ليبيا إلى السلطة…..
    غريبة تصرفات أعضاء مجلس النواب الذين لا يعون ما يفعلون ويلهثون معظمهم وراء الصور والوجاهة والمناصب….يا لها من افرازات سيئة ….. ولولا قلة قليلة لا تتعدى اصابع اليد الواحدة لأمر هذا المجلس كل شئ وهؤلاء نحييهم ونشد على ايديهم …….

    رد