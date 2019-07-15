غرفة عمليات الكرامة: معركة تحرير طرابلس في طريقها إلى الحسم

بنغازي 15 يوليو 2019 (وال) – أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الإثنين أن العملية العسكرية لتحرير طرابلس طريقها للحسم.

وأعلن المركز – في تسجيل صوتي نشره عبر صفحته الرسمية بفيسبوك – عن توالي الضربات الجوية لسلاح الجو ضد مقرات المليشيات الإرهابية، مشيرًا إلى أنها أمنت السيطرة على منطقة غريان.

وقال المركز، إن الضربات الجوية دمرت رتلًا متحركًا بمنطقة جندوبة، كما دمرت شاحنة أسلحة في طريق أبو غيلان.

وأضاف أن سلاح الجو استهدف التمركزات التي تتواجد بها مجموعات المرتزقة التشادية في منطقة معسكر أبو معاذ، مشيرًا إلى أن الإصابة كانت مباشرة ودقيقة، مما أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأشار المركز إلى تسجيل ضربة مباشرة لمركز المعلومات بغريان الذي تتمركز به مليشيات شورى ثوار بنغازي، إضافة إلى توجيه ضربة على تجمع لمليشيات أبو عبيدة الزاوي.

وأكد أن منطقة غريان أصبحت فعليًا تحت السيطرة، ولم يعد بإمكان المليشيات التحرك أو التمركز فيها، لافتًا إلى أن سلاح الجو نفذ ليلة البارحة عدة ضربات جوية في مناطق عين زارة ووادي الربيع وصلاح الدين، مؤكدًا أن تلك الضربات أمنت انهيار المليشيات التي أصبحت في حالة من الذعر والاستسلام. (وال – بنغازي) ع ع

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