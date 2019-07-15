حالة الطقس في ليبيا ليوم الثلاثاء

بنغازي 16 يوليو 2019 (وال)- ملخص عام لحالة الطقس في ليبيا، يشهد انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشمال، مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس مشمس إلى قليل السحب، والرياح شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة، الحرارة القصوى تتراوح مابين (31 -38) درجة مئوية.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

طقس مشمس إلى قليل السحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين (29 – 33) درجة مئوية، وأما على الدواخل فتصل إلى حوالي (43) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

طقس مشمس والرياح جنوبية غربية إلى غربية، تتحول في المساء إلى شمالية غربية، فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 41 – 46) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير

طقس مشمس والرياح جنوبية غربية إلى غربية، فشمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 43 – 47) درجة مئوية. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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