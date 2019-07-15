اخبار ليبيا الان

المشري وكاجمان وزايد يحتفلون بذكرى فشل الانقلاب في تركيا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن الأوضاع التي تشهدها ليبيا، تشبه إلى حد كبير ما شهدته تركيا في الخامس عشر من يوليو العام 2016، بعد محاولة إنقلاب فاشلة على النظام التركي.

وأشار المشري في كلمته التي ألقاها في السفارة التركية في العاصمة، أن مجلسي الدولة والرئاسي يخوضان نفس المعركة التي خاضتها تركيا ضد من حاولوا الانقلاب عليها.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن تركيا تفهّمت الوضع الذي تعيشه ليبيا، بعد أن خاضت تجربة مماثلة في عملية الانقلاب التي فشلت.

وحضر عضو المجلس الرئاسي، عبدالسلام كجمان، وعضو المجلس محمد عماري زايد، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، احتفالية بالسفارة التركية في طرابلس، بمناسبة ذكرى إحباط الانقلاب في تركيا.

وأحيت السفارة التركية في ليبيا، يوم أمس الاثنين، الذكرى الثالثة لفشل المحاولة الإنقلابية في تركيا، في حضور أعضاء من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ماريكم عقيلة وحفتر السيرك طبرق يلحقون حذاء السيسي يشكرونه يطلبون منه التدخل في شؤون ليبيا تنصيب حكومة عارف نايم العميلة حتى المصريين تجرؤا على مطالبة استعادة واحة جكغوب الليبية قالوا إنها ارض المصرية هل تجرأ البرلمان طبرق على الرد تريد مصر السرقة وديعة الليبية في البنك المركزي المصري الاستحواذ عليها لو لا تدخل حازم من المصرف المركزي في طرابلس تهديده مصر ملاحقة الدولية إذا سيطروا الوديعة لم يكتفوا بهذا يريدون خلق مؤسسة النفط بديلة كي يبيعوا برميل النفط الليبي إلى مصر أقل من السعر العالمي بي تعاون مع الإمارات هل يوجد في البرلمان العالم يعقد جلساته في دولة الأخرى مخابرات المصرية املات البيان على نواب طبرق قراءته مضحك أن المخابرات المصرية إدخال تركيا في البيان إساءة لها بعد نسي نواب طبرق ذلك فقط إرضاء السيسي الذي يعادي أردوغان

    رد