المشري وكاجمان وزايد يحتفلون بذكرى فشل الانقلاب في تركيا

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن الأوضاع التي تشهدها ليبيا، تشبه إلى حد كبير ما شهدته تركيا في الخامس عشر من يوليو العام 2016، بعد محاولة إنقلاب فاشلة على النظام التركي.

وأشار المشري في كلمته التي ألقاها في السفارة التركية في العاصمة، أن مجلسي الدولة والرئاسي يخوضان نفس المعركة التي خاضتها تركيا ضد من حاولوا الانقلاب عليها.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن تركيا تفهّمت الوضع الذي تعيشه ليبيا، بعد أن خاضت تجربة مماثلة في عملية الانقلاب التي فشلت.

وحضر عضو المجلس الرئاسي، عبدالسلام كجمان، وعضو المجلس محمد عماري زايد، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، احتفالية بالسفارة التركية في طرابلس، بمناسبة ذكرى إحباط الانقلاب في تركيا.

وأحيت السفارة التركية في ليبيا، يوم أمس الاثنين، الذكرى الثالثة لفشل المحاولة الإنقلابية في تركيا، في حضور أعضاء من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.

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