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العامة للكهرباء تنعي أحد موظفيها بعد تعرّضه لصدمة كهربائية أودت بحياته

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نعت الشركة العامة للكهرباء، أحد موظفيها، ناجي عمر امسيب، التابع لمكتب الصيانة السريعة بدائرة توزيع سرت، بعد تعرضه لصدمة كهربائية عند صيانته محوّل هوائي، بمنطقة الحنيوة شرت المدينة، أودت بحياته.

واستقبل الليبيين خبر وفاة أحد فنيي الشركة، ناجي امسيب، بالحزن والأسى من الأوضاع التي وصل إليها موظفو الشركة وفيينها، مطالبين بضرورة توفير أدوات السلامة لهم، والاهتمام بهم، لأنهم يعملون في ظروف قاسية ويُقدّمون واجبهم على أكمل وجه.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، قد عقدت مؤتمرا صحفيًا يوم أمس الاثنين، وضّحت فيه ملابسات انقطاع الكهرباء في ليبيا، مشيرة أنها أزمة متجددة وليست جديدة على ليبيا.

وحمّلت الشركة في وقت سابق، الدولة الليبية، مسؤولية انقطاع الكهرباء بشكل متكرر في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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