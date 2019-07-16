صحة الوفاق تتابع أعمال صيانة مستشفى جراحة الحروق والتجميل

تفقّد وكيل عام وزارة الصحة في حكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، أعمال الصيانة الجارية بقسم عناية الحوادث بمستشفى جراحة الحروق والتجميل، مساء الأمس الإثنين.

وتأتي زيارة وكيل الوزارة، مع تطوير وتجهيز قسم عناية الحوادث والحجرات بالمستشفى، التي تعتبر لأول مرة في ليبيا، بجدران زجاج طبي، بوجودة تتميز بزخارف بزخرفة ثلاثية الأبعاد، ترمز إلى الطبيعة.

وكانت أعمال الصيانة في المستشفى، قد توقفت منذ العام 2011، وتم استئنافها والعمل على إكمالها، وتجهيزها، بسعة 15 سريرا في قسم التجميل، مع استحداث وحدة عناية تجميلية داخل القسم مزودة بأحدث الأجهزة الطبية.

وقام وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق، بجولة تفقدية داخل مستشفيات طرابلس، ضمن جولة دورية للوزارة.

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