اخبار ليبيا الان

صحة الوفاق تتابع أعمال صيانة مستشفى جراحة الحروق والتجميل

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقّد وكيل عام وزارة الصحة في حكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، أعمال الصيانة الجارية بقسم عناية الحوادث بمستشفى جراحة الحروق والتجميل، مساء الأمس الإثنين.

وتأتي زيارة وكيل الوزارة، مع تطوير وتجهيز قسم عناية الحوادث والحجرات بالمستشفى، التي تعتبر لأول مرة في ليبيا، بجدران زجاج طبي، بوجودة تتميز بزخارف بزخرفة ثلاثية الأبعاد، ترمز إلى الطبيعة.

وكانت أعمال الصيانة في المستشفى، قد توقفت منذ العام 2011، وتم استئنافها والعمل على إكمالها، وتجهيزها، بسعة 15 سريرا في قسم التجميل، مع استحداث وحدة عناية تجميلية داخل القسم مزودة بأحدث الأجهزة الطبية.

وقام وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق، بجولة تفقدية داخل مستشفيات طرابلس، ضمن جولة دورية للوزارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك