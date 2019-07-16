الخدمات الصحية بسبها تفتتح وحدة الرعاية الصحية الجديد قريبًا

سبها 16 يوليو 2019 (وال)- باشرت إدارة الخدمات الصحية ببلدية سبها، في تركيب أجهزة التكييف الخاصة بوحدة الرعاية الصحية بمنطقة الجديدة.

هذا وجاءت هذه الخطوة في إطار استكمال أعمال الصيانة بشكل نهائي، حيث لا تزال مستمرة أعمال الصيانة بمقر الوحدة الصحية.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية سبها – لمكتب الإعلامي للبلدية – إن المرحلة الثالثة والأخيرة لأعمال الصيانة بوحدة الرعاية الصحية الجديد قد بدأت، بناء على توصية معالي وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، والتي سيتم افتتاحها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف مدير إدارة الخدمات الصحية سبها: “بدأنا في تركيب أجهزة التكييف، واستكمال الصيدلية الخاصة بوحدة الرعاية الصحية، من تركيب أرفف والأجهزة المبردة، والشروع في تجهيز المختبر، وتجهيز غُرف الأطباء بالكامل، ومن ثم سيكون الافتتاح الذي يُعد يوم حافل على بلدية سبها، التي لم يفتتح فيها أي مرفق صحي منذ سنوات طويلة” .

وتابع مدير إدارة الخدمات الصحية سبها : “الحقيقة كل الشكر والامتنان إلى معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، على وقفته الجادة معنا بخصوص افتتاح هذا المرفق الصحي في بلدية سبها، وعلى دعمه ألا محدود لإدارة الخدمات الصحية سبها”. (وال- سبها) أ م/ ن أ/ ر ت

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