الأستاذ جمعة الفاخري في زيارة لمنطقة الواحات

الواحات 16 يوليو 2019 (وال)- قام رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة في الحكومة المؤقتة السيد جمعة الفاخري، بزيارة لمنطقة الواحات.

هذا ويرافق السيد جمعة الفاخري خلال زيارته وكيل الهيأة لشؤون الثقافة والمجتمع المدني محمود امجبَّر، ومديري الإدارات بالهيئة، والمدير التنفيذي للمفوضيَّة العامَّة للمجتمع المدني إبراهيم المقصِّبي، والمدير التنفيذي لمؤسَّسة برنيق للصحافة والإعلام خالد المجبري، إلى جانب عدد من الإعلاميين ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني، والشعراء والفنانين.

حيث قام السيد جمعة الفاخري والوفد المرافق له، بزيارة عمل شملت بلديات : جالو، أوجلة، أجخرة، إلى جانب عقد لقاءات مع مديري المكاتب بالبلديات الثلاث، والالتقاء بالإعلاميين والمبدعين في منطقة الواحات، وزيارة المرافق والمراكز الثقافية والمكتبات العامة.

كما تضمَّن برنامج الزيارة، عقد لقاءات مع أعيان وحكماء الواحات الثلاث بشكل منفصل، وذلك لمناقشة الشأن الثقافي في منطقة الواحات، والاطلاع على المعوقات التي تعيق المشهد الثقافي بهذه المناطق.

كما شملت زيارة السيد جمعة الفاخري المدينة القديمة بمنطقةـ أوجلة، وبعض المعالم السياحية والتاريخية بالمدينة، وجولة لمقر راديو وإذاعة جالو المسموعة، والمقار الإدارية التابعة لمكتب الإعلام والثقافة بجالو، وبعض المقار الإدارية الأخرى التابعة للثقافة التي تستغلها جهات من غير قطاع الثقافة، مثل “معسكر البراعم” سابقًا، وما يعرف بمثابة المدينة سابقًا، والتي تؤول تبعيتها للهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني.

وتضمنت زيارة السيد جمعة الفاخري أيضًا مكتبة الشهيد سليمان بومطاري ببلدية أجخرة، والمعهد العالي للطاقة، والمشاركة في فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 10 لتأسيس جمعيَّة اللبَّة للأعمال الخيرية، وقد أحتوى برنامج الاحتفال إلقاء كلمات بالمناسبة، ومعارض للصناعات التقليديَّة والصور، ومعرضًا للمقتنيات الشعبية، وأمسيات شعرية تراثية، إلى جانب تكريم عديد من مؤسسات المجتمع المدني، وزيارة مقر جمعية فاطمة الزهراء التراثية بمنطقة أوجلة، وبعض مؤسسات المجتمع المدني بالواحات الثلاث. (وال- الواحات) ر ع/ ر ت

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