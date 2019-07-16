طرابلس | المشري يلقي كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة لمحاولة الإنقلاب على أردوغان

ليبيا – شارك رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري عضو جماعة الإخوان المسلمين في حفل تأبين نظمته السفارة التركية بمناسبة ذكرى الإنقلاب على نظام رجب طيب أردوغان .

وقد شارك إضافة للمشري عضوي المجلس الرئاسي عبدالسلام كجمان ومحمد عماري زايد وعدد من الجالية التركية الموالية للنظام التركي المتواجدة في طرابلس .

ووصف المشري ذكرى الحدث بما أسماه ” صد الشعب التركي للانقلاب الغادر على الديمقراطية سنة 2016 ” وقال :” في مثل هذا اليوم خاضت تركيا معركة ضد الدكتاتورية ودفاعا عن ديمقراطية الدولة ، وكانت معركة بين معسكر الخير والشر ” .

وأضاف بأن هذه المعركة ليس مكانها اسطنبول فقط بل هي في حقيقتها معركة بين الديمقراطية والدكتاتورية، وهي تتكرر في ليبيا الآن منذ يوم 4 أبريل الماضي بنفس الأدوات ونفس وذلك على حد زعمه .

وتابع : ” من كان يقف وراء فتح الله غولن والانقلابيين في تركيا هم من يقفون الآن وراء تنظيم الكرامة الإرهابي في ليبيا ” في إشارة منه للمعارض التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة .

وزعم المشري بأنه يعلم جيداً من يدعم مثل هذه التنظيمات المناؤئة لنظام حليفه أردوغان والتي وصفها بالإرهابية وقال : ” نحن أيضا الآن نخوض نفس المعركة في طرابلس ونعد شعبنا بالحرية وبالنصر و ستوقد شعلة الحرية رغم محاولة إطفائها فطبيعة التشابه بين التجربتين الانقلابيتين التركية والليبية زادت من تفهم الرئاسة التركية للوضع في ليبيا ” .

وفي ختام كلمته توجه المشري بالتهنئة الى الشعب التركي على نجاحه في القضاء على هذه المؤامرة التي حيكت ضده وذلك على حد تعبيره.

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