عمليات الكرامة: سلاح الجو نجح في محاصرة قوات الوفاق داخل غريان

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن سلاح الجو نفّذ ضربات جوية على مواقع لقوات الوفاق، واستطاع تدمير رتل متحرك بمنطقة جندوبة، وشاحنة أسلحة في طريق أبوغيلان، إضافة إلى ساتهداف التمركزات التي تتواجد فها مجموعات “المرتزقة التشادية” في منطقة معسكر أبومعاذ.

وأوضح المركز في بيان له، حول آخر التطورات الميدانية، أن الإصابات الدقيقة والمباشرة للضربات الجوية، أدّت إلى مقتل إلى خسائر كبيرة لقوات الوفاق. منها ما يُعرف بمكتب المعلومات في مدينة غريان، والذي تتمركز فيه شورى بنغازي، وتجمع آخر للمسلحين التابعين لـ”أبوعبيدة الزاوي”.

وأشار المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، ان منطقة غريان، أصبحت فعليًا تحت سيطرة القوات المسلحة، ولم يعد بإمكان قوات الوفاق التحرك أو البقاء أو التمركز فيها.

وأضاف المركز في بيانه، أن سلاح الجو تمكّن من تنفيذ ضرباته الجوية في مختلف المحاور، في عين زارة ووادي الربيع وحتى صلاح الدين، مؤكدا أن العملية العسكرية لدخول طرابلس، لن تتوقف حتى يتم الحسم بدخول الجيش للمدينة.

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