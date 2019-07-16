بلدية الماية تشرع اليوم في توزيع سلال غذائية على ضيوفها

أعلنت لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية الماية، أنها ستشرع اليوم الثلاثاء، بتوزيع سلال غذائية للضيوفها من العائلات التي وصلت للبلدية، بعد خروجها من مناطق الاستباكات المسلحة الحاصلة في ضواحي العاصمة.

وأوضحت البلدية، أن عملية التوزيع تستهدف العائلات التي لم تتحصل على الدعم من قبل، ودعت إلى ضرورة إحضار كتيب العائلة أو الوضع العائلي، وأن يكون الحضور شخصيًا، لمقر ديوان البلدية بمكتب رئيس لجنة الأزمة والطوارئ.

وتعمل بلدية الماية، منذ بداية الاشتباكات المسلحة في محيط طرابلس، على استقبال العائلات من مناطق الاشتباكات المسلحة.

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