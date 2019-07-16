اخبار ليبيا الان

المشري: الإسلام السياسي وبادي.. “انقلبوا” في العاصمة

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

آخر ما خطر على بال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وهو يقف في “بيت الطاعة التركي” منددا بانقلاب عسكري فاشل وقع في تركيا قبل ثلاث سنوات أن يجد نفسه من غير حول له ولا قوة فاتحا “نيرانه الصديقة” ضد جهات سياسية ومليشياوية تُروّع العاصمة منذ سنوات، وتُحيّد “مطارها العالمي” بعد حرقه قبل خمس سنوات، وتضع نحو مليوني مواطن تحت “رعب قذائف عشوائية” اكتوى ب”صوتها ونارها ودمارها ودمها” مواطنون في العاصمة.

وقف المشري ليؤدي “فروض الولاء والطاعة” في مشهد صدم الليبيين معلنا رفضه الانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي في تركيا، دون أن يقول لليبيين ما إذا كان “المسار الديمقراطي” في ليبيا الذي وقع “الانقلاب عليه” قبل سنوات على أيدي “رفاقه” في تيار الإسلام السياسي هو الآخر يستحق الإدانة أم أن الانقلاب في تركيا فقط هو الذي يستحق الإدانة بوصفه “رجسا من عمل الشيطان”، فيما أي انقلابات على الديمقراطية وإرادة المواطنين في أي دولة أخرى ومن بينها ليبيا يبدو أمرا “مباركاً ومقبولاً ومبررا”.

على قاعدة “كلك عورات وللناس ألسن” جاء المشري ل”يُكحّلها فعماها”، فاتحا الباب أمام استذكار المحطات المؤلمة لرفاقه في تيار الإسلام السياسي الذين أهدروا مرارا طيلة السنوات الثماني الماضية “الفرص السياسية” لبناء ليبيا لتتسع للجميع من دون إقصاء لأحد، فيما ظل “التواطؤ السياسي” بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجموعات مسلحة عابثة بالأمن وخارجة عن القانون، وبعضها “مُلَاحَق دولياً” هو “عنوان ثابت” لــ”انقلابات متكررة” في ليبيا على المسار الديمقراطي، ومن دون أن ينطق المشري أو أحد من “إخوانه” بأي كلمة إدانة.

لا أحد يعرف لماذا يقف المشري “وقفة العار” ب”صفته الرسمية” في “بيت الطاعة التركي” ليدين انقلابا في دولة أخرى، ولا يقف المشري مثلا في العاصمة ليقول إنه لا يمكن له الاستمرار في منصبه في ظل وجود جماعات مسلحة ملاحقة دوليا، مطالبا “رئاسي الوفاق” باعتقال فوري لصلاح بادي وعبدالغني الككلي سندا للمذكرة الدولية التي تتهمه بجرائم حرب، أم أن القصة “فيها قوالة”؟.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الاخوانى غبى منه فيه لانه بلا عقل ودمية فى يد احد كلاب المرشد وهم يخلطون بين عبادات اسلامية ومعاملات يهودية حيث يطبقون حرفيا صفات اليهود الواردة بالقرآن الكريم فقلوبهم كالحجارة او اشد قسوة . .واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قال انما نحن مصلحون الا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ..

    رد

  • و هناك من عنده بيوت للطاعة و ليس بيت يحج إليها و يلهج بحمدها ويقدم دماء شعبه قربانا لها …….بما انك يا صاحب المقال ترى ان ما حصل في ليبيا. هو انقلاب على الديموقراطية يستحق الإدانة فما رأيك بما حصل في مصر ؟ ام طال عليك الامد .و كما ذكرتنا بالبيت القائل كلك عورات و للناس ألسن .

    رد

    • ما رأيك أنت يا طارق بما حصل في مصر؟ ما رأيك في انتصار الإرادة الشعبية ضد الاخوان في مصر؟ ما رأيك في الجيش المصري ؟ والجيش الجزائري والجيش السوداني؟ وأيهم أفضل جيش والا ثوار!

      رد

  • الى الغبى طارق الحاج عمر اقولك ما حدث فى مصر فى 25 يناير 2011 تم الانقلاب على رئيس منتحب فى انتخابات تعددية بين اكثر من عشر مرشحين فى عام 2005 وحكم مصر مجلس عسكرى عام 2011 وفرح الخوان المفلسين بوجود فراغ سياسى فطمعوا فى السلطة بعد ان كانوا يرفعوا شعار مشاركة لا مغالبة وبضوء اخضر من امريكا وبصفقة مشبوهة اعلنوا عن ترشيح نائب المرشد خيرت الشاطر للرئاسة ونظرا لوجود احكام فضائية عليه رشحوا الاستبن محمد مرسى واستبعد المجلس العسكرى اقوى اثنين من المرشحين بحجج واهية وهما الاقوى عمر سليمان بحجة نقص 50 توكيل انتخابى وحازم ابواسماعيل واجريت انتخابات ولم يحصل احد على الاغلبية فتمت الاعادة بين مرسى وشفيق رغم انهما حصلا معا على 48% فقط من الاصوات المهم ان مرسى لكى ينجح فى الاعادة خدع الناخبين الرافضين للاخوان وقال مرشده فى مؤتمر صحفى فى فندق فيرمونت انه مرسى تخلى عن بيعته للمرشد وانه سبعين رئيس وزراء مستقل وسيعين نائب للرئيس مسيحى وفى نفس الوقت كان هناك انقسام داحل المجلس العسكرى فريق يتمنى نجاح مرسى حتى يمكن التحلص منه لان الاخوانى غبى منه فيه وهذا التيار بعامة المشير طنطاوى بينما تيار اخر يدعم شفيق برئاسة الفريق سامى عنان ولهذا راينا تزوير 3 مليون صوت لصالح مرسى المهم بعد نجاح مرسى سلم السلطة للمرشد بعكس ما وعد وعين المرشد بعض اعضاء مكتب الارشاد فى مناصب قيادية تم رفضها شعبيا وكانت العقبة امام الاخوان السيطرة على الجيش والشرطة ولانهم اغبياء تم ايهامهم بان مدير المخابرات الحربية اللواء عبدالفتاح السيسى اخوانى وطبعا علامة الصلة على جبهته فصدقوا واطاحوا بالمشير طنطاوى والفريق سامى عنان بالمخالفة للاعلان الدستورى فى ذلك الوقت وفكر رئيس الاركان فى القيام بانقلاب عسكرى ولو حدث لكانت كارثة بينما كان المشير طنطاوى ذكى اذا جعلهم يشبروا المقلب ويصبح مدير مكتبه السابق وزيرا للدفاع وظن الاخوان انهم سيطروا على الجيش وارتكبوا العديد من الجرائم الا ان خرج7مليون فى مظاهرات شعبية فى 30 يونيو وجمعوا توكيلات تطالب بعزل مرسى فطلب الجيش اجراء استفتاء على بقاء مرسى او عزله فرفض فقام الجيش بعزله ونقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية فانكر الاخوان الواقع وقالوا ان المظاهرات كانت فوتوا شوب هنا طلب الفريق اول عبدالفتاح السيسى الشعب بالنزول فى 26 يوليو لتفويضه فى محارية الارهاب فنزل30مليون مصرى الى الشوارع وشاهد المشهد صحفيين من جميع انحاء العالم ركبوا طائرات عمودية وصوروا المشهد هنا انبهر العالم واتصل اوباما بالرئيس المؤقت عدلى منصور وهنأه بالرئاسة وقضى الامر واجريت بعد ذلك انتخابات رئاسية واستقرت الامور واصبحت مصر مستقرة بدون خوان وتنظم الان كأس الامم الافريقية وترأس الاتحاد الافريقى وعاد مرسى الى القبر وتوتة توته حلصت الحدوته

    رد

  • عن عِمْرانَ بنِ الحُصَينِ رضي اللَّه عنهما، عن النَّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنه قَالَ: “خَيْرُكُمْ قَرنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يلوُنَهم، ثُمَّ الَّذِينَ يلُونَهُم” قَالَ عِمرَانُ: فَمَا أَدري قَالَ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مَرَّتَيْن أَو ثَلاثاً “ثُمَّ يَكُونُ بَعدَهُمْ قَوْمٌ يشهدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهمْ السِّمَنُ” متفقٌ عَلَيْهِ.

    رد