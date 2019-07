صحة الوفاق تتفقد الخدمات المقدمة بـ “المختبر الطبي المرجعي”

المتوسط:

تفقد وكيل عام وزارة الصحة، محمد عيسى، الإثنين الخدمات الطبية المقدمة داخل المختبر الطبي المرجعي بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن وكيل عام وزارة الصحة تجول خلال الزيارة داخل المبنى للاطلاع على أوضاعه، كما قام المسؤولون بالمختبر باطلاع عيسى على احتياجات المختبر الطبي وتوقف بعض الأجهزة عن العمل بسبب الأعطال.

وستبدأ أعمال الصيانة لمبنى المختبر الطبي المرجعي خلال الأسبوع القادم ، كما سيتم صيانة الأجهزة وتجهيز المختبر باحتياجاته من أجهزة ومعدات طبية بناءً على ما قدمته إدارة المختبر من احتياجات .

