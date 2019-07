الاحتجاجات تضرب طرابلس بسبب انقطاع الكهرباء

المتوسط:

كشفت مصادر محلية، أن منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس تشهد عملية إحراق للإطارات وإغلاق الطرق وتحديداً شارع كنيسه على خلفية انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة إلى لجوء الكثير من سكان العاصمة طرابلس إلى الاحتجاج.

وتتصدر أزمة انقطاع التيار الكهربائي المشهد في ليبيا منذ سنوات، حيث بات قطاع الكهرباء أحد ضحايا وضع ليبي تلفه الفوضى السياسية والأمنية وغياب دولة مركزية وزادت مع بداية الاشتباكات في طرابلس مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وتعيش ليبيا أزمة حقيقية بسبب تواصل انقطاع الكهرباء للعام السابع على التوالي دون حلول مؤكدة قادرة على إنهاء المشكل.

وأثرت الأزمة على الحياة اليومية للمواطنين مما جعلهم يعيشون معاناة حقيقية بسبب أزمة الكهرباء في البلاد التي رافقها ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، كما يؤثر انقطاع الكهرباء في استمرارية الأعمال التجارية، ما يهدد بتعثر محاولات إنقاذ الاقتصاد الليبي الذي يعاني منذ سنوات.

