برلماني لـ المتوسط: التدخل التركي في ليبيا وصمة عار على مجلس الأمن والأمم المتحدة

خاص المتوسط/ حنان منير:

انتقد عضو لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، الصالحين عبد النبي، الدور المشبوه الذي تلعبه تركيا لتفاقم الأزمة الليبية.

وقال عبد النبي، ” في تصريح خاص لـ” المتوسط ” لا يخفى على أحد تورط عدة دول في ليبيا وعلى راسها تركيا التي أعلنت وبشكل جلي تدخلها بشكل رسمي بالحرب الدائرة الآن على تخوم العاصمة طرابلس عبر توقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع حكومة الوفاق.

ولفت عبد النبي إلى أن الطائرات التي تأتي من قطر وتركيا وإيران تهدف إلى زعزعة الاستقرار في ليبيا.

وقال عبد النبي، إن التدخل التركي واضح للجميع على الرغم من حظر التسليح الدولي المفروض على ليبيا، مشيرا إلى أن التدخل التركي يعتبر وصمة عار على مجلس الأمن والأمم المتحدة، اللذين أصدرا قرارا ولم يتمكنا من تطبيقه بعد مخالفة تركيا له.

