متابعة استكمال المشاريع المتوقفة محور لقاء «معيتيق» ورئيس ديوان المحاسبة

تركز الاجتماع الذي عقده النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، مع رئيس ديون المحاسبة خالد شكشك، حول الإجراءات المتخذة من قبل المجلس الرئاسي والديوان بشأن متابعة تنفيذ واستكمال بعض المشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها من قبل الوزارات والمصالح الهيئات العامة، نظراً لأهميتها.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع واستكمالها وفق المدة الزمنية المحدد لها ووضع الترتيبات اللازمة لذلك.

