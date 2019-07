المتوسط:

طالب وزير الصّحة في الحكومة اللّيبية المؤقتة الدكتور، سعد عقوب، بتنفيذ كافة القرارات الإدارية والتنظيمية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، حيثُ جاء ذلك في تعميم برقم 1/1-3274/ لسنة 2019م – موجه إلى مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية، والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وشدّد الوزير في التعميم على كافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية، وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، بضرورة وضع التوجيه موضع التنفيذ.

وأكد الوزير أن كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات التنظيمية وتعليمات الصادرة، سيتم إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة، وضمان سيّر العمل بالمرافق الصحية على الوجه الصحيح.

The post الإيقاف عن العمل.. عقوبة من يمتنع عن تنفيذ قرارات «صحة المؤقتة» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية