المتوسط:

بحث وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عبد المجيد حمزة، وعدد من قيادات الشركة متطلبات واحتياجات الشركة لتوليد الطاقة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الطرفان تناولا سبل معالجة الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي، إضافة إلى تفعيل الجباية للمساهمة في توفير مستلزمات التشغيل.

وتطرق المجتمعون، إلى المبادرة المطروحة من الوزارة، والتي تتركز على مشاركة البلديات في جباية الكهرباء، مقابل حوافز تشجيعية نظير التحصيل.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة إلى لجوء الكثير من سكان العاصمة طرابلس إلى الاحتجاج.

وتتصدر أزمة انقطاع التيار الكهربائي المشهد في ليبيا منذ سنوات، حيث بات قطاع الكهرباء أحد ضحايا وضع ليبي تلفه الفوضى السياسية والأمنية وغياب دولة مركزية وزادت مع بداية الاشتباكات في طرابلس مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وتعيش ليبيا أزمة حقيقية بسبب تواصل انقطاع الكهرباء للعام السابع على التوالي دون حلول مؤكدة قادرة على إنهاء المشكل.

وأثرت الأزمة على الحياة اليومية للمواطنين مما جعلهم يعيشون معاناة حقيقية بسبب أزمة الكهرباء في البلاد التي رافقها ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، كما يؤثر انقطاع الكهرباء في استمرارية الأعمال التجارية، ما يهدد بتعثر محاولات إنقاذ الاقتصاد الليبي الذي يعاني منذ سنوات.

The post «مالية الوفاق» تبحث مع شركة الكهرباء مشكلة انقطاع التيار appeared first on صحيفة المتوسط.

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