عقدت اللجنة المشتركة للتعاون بين وزارة العمل والتأهيل اجتماعها الرابع عشر اليوم الثلاثاء الموافق 2019/7/15 بقاعة الاجتماعات بالمركز الليبي الكورى.

وناقش الاجتماع الملاحظات المحالة من وزارة العمل حول بعض الضوابط التي يجب استحداثها ضمن لائحة التدريب.

كما شدد الأعضاء على ضرورة التزام جميع الأعضاء بحضور ما تبقى من اجتماعات لاستكمال اللجنة العمل المناط بها في أقرب وقت ممكن .

