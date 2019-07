جولة تفقدية لوفد من «عمل الوفاق» بمدينة غات

المتوسط:

قام وفد من وزارة العمل والتأهيل الذي يزور مدينة غات في هذه الأثناء برئاسة الدكتور علي عكاشة بزيارة تفقدية لمكتب العمل والتأهيل غات اليوم الإثنين.

وتم خلال الزيارة متابعة سير العمل في المكتب والوقوف علي المصاعب والتحديات التي تواجه تقديم الخدمات للمواطنين، كما تم متابعة عمل وحدة تمكين ذوي الإعاقة بالمكتب وبحث سبل تعزيز التعاون بين مكتب العمل ومكاتب القطاعات الخدمية بمدينة غات.

وأجري الفريق الفني المصاحب دراسته لتحديد يالاحتياجات قبل مباشرة تركيب المنظومات الخدمية.

