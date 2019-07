المتوسط:

زار وفد من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني برئاسة وكيل الوزارة الدكتور علي عكاشة، مخيم غات وهو ضمن المشاريع التي أقامتها الهيئة الليبية للإغاثة لايواء واستيعاب النازحين.

وكان وفد من وزارة العمل والتأهيل الذي يزور مدينة غات في هذه الأثناء برئاسة الدكتور علي عكاشة، قد قام بزيارة تفقدية لمكتب العمل والتأهيل غات اليوم الإثنين.

