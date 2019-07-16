 قوة تأمين تكشف تفاصيل انفجار حاوية ذخائر في موقع عسكري

تسبب انفجار حاوية مليئة بالذخائر في مقر “الكتيبة 604” التابعة لقوة تأمين وحماية سرت، في ليبيا، في إثارة الذعر بين السكان المحليين.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني أن انفجارا قويا وقع مساء يوم الاثنين، سمع دويه سكان المنطقة الثالثة وأغلب أنحاء المدينة.

وأوضح المصدر أن انفجار حاوية الذخائر في سرت ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 49 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الانفجار لم يسفر عنه أية إصابات بشرية، وإنما تسبب في وقوع خسائر مادية وأضرار لحقت بالمقر والمواقع القريبة وأن قوة الانفجار تسببت في تهشيم النوافذ والأبواب الزجاجية لأسواق عامة ومحال تجارية قرب المكان.

وقال الناطق باسم قوة تأمين وحماية سرت طه حديد، عبر صفحته على “فيسبوك”: “انفجار حاوية الذخيرة كان نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، نافيا أن يكون ناتجا عن قصف طيران أو لسيارة مفخخة، مشيرا إلى أنه لم يتسبب في أي إصابات”، وذلك عقب تدوينة سابقة أوضح فيها أن قوة حماية وتأمين سرت، ستقوم بتجريب جهاز خاص بتفجير الألغام ومخلفات الحرب في منطقة السبعة.

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