وزارة العمل والتأهيل تعتمد عدد 55 ملاك وظيفي خلال عام 2019

أكدت مديرة مكتب الشؤون القانونية بوزارة العمل والتأهيل نعيمة عاشور، اعتماد 55 ملاك وظيفي للجهات والمؤسسات العامة، مضيفة أنه يتم العمل خلال الوقت الحالي علي التجهيز الأخير لاعتماد (5) ملاكات وظيفية في مجملها ستكون اعتماد مبدئي بعدد الوظائف علي أن يتم الاعتماد النهائي بعد انتهاء الجهات من عملية التسكين علي الوظائف.

وقال مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات الوظيفية ناصر بربه، إن اعتماد الملاكات الوظيفية ينجز بشكل فوري في حال إحالته الي الوزارة وأن عملية التأخير تعود في مجملها الي الجهات التي تتأخر في إحالة بيانات موظفيها كاملة، مضيفاً كما يعمل خبراء التنظيم الإداري في الوزارة ضمن لجان متخصصة لإيجاد حلول للملاكات المتعثرة والمخالفة للقانون.

يذكر أن عدد الملاكات الوظيفية التي تم اعتمادها خلال العام الماضي 2018 بلغ( 67 ) ملاك.

