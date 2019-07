صدمة كهربائية تودي بحياة أحد موظفي شركة الكهرباء

المتوسط:

تعرض ناجي عمر امسيب، التابع لمكتب الصيانة السريعة بدائرة توزيع سرت، لصدمة كهربائية خلال صيانته محوّل هوائي، بمنطقة الحنيوة شرق المدينة، أودت بحياته

ونعت الشركة العامة للكهرباء، امسيب في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”.

وأعرب مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة عن حزنه لوفاة امسيب في منشور على صفحته الشخصية بالـ ” فيسبوك” قائلا ” عندما يضحي الإنسان بحياته من أجل الأخرين، عندها تسكن الألسن المرتعشة، ها هو اليوم يودعنا الشهيد ناجي عمر أمسيب وهو يقوم بتأدية عمله أثناء قيامه بصيانة محول هوائي، ولسان حاله يقول ما يؤلمني أن بعض البشر لم تستوعب أن الصعوبات والعراقيل التي تواجهها الشركة أكبر منها بكثير رحم تضحية أبناءها البررة —- نحتسبك عند الله من الشهداء”

واستقبل الليبيين خبر وفاة أحد فنيي الشركة، ناجي امسيب، بالحزن والأسى من الأوضاع التي وصل إليها موظفو الشركة وفيينها، مطالبين بضرورة توفير أدوات السلامة لهم، والاهتمام بهم، لأنهم يعملون في ظروف قاسية ويُقدّمون واجبهم على أكمل وجه.

