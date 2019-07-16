“أموال المعتصم” تثير أزمة قانونية في مالطا

قال محامي عائلة معمر القذافي إن الأموال الموجودة في بنك فاليتا والمودعة تحت اسم المعتصم معمر القذافي هي من أمواله الخاصة ولا علاقة لها بأموال ليبيا.

وتخوض عائلة القذافي حربا في سبيل الوقوف دون تحقيق مطالبة من النائب العام الليبي بالإفراج عن مبلغ 90 مليون يورو في بنك فاليتا باسم معتصم القذافي.

وقالت صحيفة مالطا توداي إن حساب المعتصم في بنك فاليتا باسم معتصم القذافي، الذي كان يديره المحاسب جو ساموت، أمين الصندوق السابق لحزب العمال.

وكان محامي عائلة القذافي تشاريلوس أويكوموبولوس، قد قدم في دفاعه خلال الجلسة الدفاع، قائلا إن هذه الأموال كانت نتيجة صفقات وأعمال كان يديرها ويقوم بها المعتصم بشكل شخصي وخاص ولا علاقة لها بالأصول والحسابات المملوكة للدولة الليبية، حيث قال “هناك محاولات لإثبات أن أصل أموال المعتصم عن طريق غير مشروع، ولكن لم يكن هناك دليل واحد يثبت ورود أي مبلغ من عمل رسمي للدولة أو على صلة بليبيا”.

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