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حكومة وحدة وطنية بديلة “للوفاق”

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب علي الصول إن المجلس يعمل خلال الفترة المقبلة على تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة لحكومة الوفاق وأنه سيجتمع في أي مدينة ليبية لمناقشة تشكيل الحكومة.

وأضاف الصول في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك أن البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد الذي يحق له اتخاذ أي خطوات بعيدة أيضا عن مجلس الدولة.

وأوضح الصول أن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في القاهرة أكدوا وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها، واعتبار ذلك “خط أحمر” لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد أصدروا بيانا في القاهرة أمس الاثنين قالوا فيه أنهم اتفقوا عبر لقاءاتهم في القاهرة، أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له.

وشدد النواب في بيانهم على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • المفروض ان يجتمع البرلمان فى مدينة ليبية ويعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح رئيسا مؤقتا للبلاد وقائدا اعلى للجيش الوطنى مثلما يحدث فى الجزائر فى حالة عدم وجود رئيس منتخب للبلاد وهذا معناه دعم الجيش الوطنى سياسيا وبعد التحرير يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية

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