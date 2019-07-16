حكومة وحدة وطنية بديلة “للوفاق”

قال عضو مجلس النواب علي الصول إن المجلس يعمل خلال الفترة المقبلة على تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة لحكومة الوفاق وأنه سيجتمع في أي مدينة ليبية لمناقشة تشكيل الحكومة.

وأضاف الصول في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك أن البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد الذي يحق له اتخاذ أي خطوات بعيدة أيضا عن مجلس الدولة.

وأوضح الصول أن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في القاهرة أكدوا وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها، واعتبار ذلك “خط أحمر” لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد أصدروا بيانا في القاهرة أمس الاثنين قالوا فيه أنهم اتفقوا عبر لقاءاتهم في القاهرة، أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له.

وشدد النواب في بيانهم على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

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