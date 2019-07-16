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عطاء الليبيين لـ “غات” فاق ما قدمته الحكومات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو لجنة الطوارئ ومتابعة أزمة الفيضانات في غات حسن عيسى إن الأزمة ما زالت مستمرة في المدينة، مضيفا أن المعيشة في المنطقة صارت خانقة نتيجة غياب الخدمات.

وأضاف عيسى أن ما قدمه الليبيون لغات فترة تعرضها للسيول الجارفة يفوق أضعاف ما قدمته الحكومات للمنكوبين والمتضررين جراء السيول التي اجتاحت المدينة منذ أكثر من شهر ونصف.

وأوضح عيسى أن المدينة تشهد انقطاعات في الكهرباء تمتد لأيام، كما أنه مضخات رفع المياة توقفت عن العمل ما تسبب في أزمة في مياه الشرب، إضافة إلى نقص البنزين، مشيرا إلى أن المدينة كانت قد شهدت تحسنا نسبيا خلال المدة الماضية ولكن سرعان ما ساءت الأوضاع نتيجة لغياب الاهتمام الحقيقي بوضع السكان في هذه المدينة المنكوبة.

يذكر أن غات عاشت ظروفا إنسانية صعبة ما جعل وضعها المأساوي محل اهتمام حتى من دول الجوار، حيث تسلمت اللجنة العليا للأزمة ببلدية غات أكثر من77 طناً من المساعدات الجزائرية التي وصلت ليبيا عبر منفذ “تنيالكم” الحدودي مع الجزائر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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