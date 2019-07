الجيش يعلن استهداف تمركزات بمنطقة معسكر أبو معاذ

المتوسط:

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش، أن سلاح الجو شن الاثنين، ضربات دقيقة ومباشرة استهدفت، تمركزات تابعة لمجموعات المرتزقة التشادية في منطقة معسكر أبو معاذ، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأفاد المركز في تسجيل صوتي، بأن العملية العسكرية لتحرير طرابلس في طريقها للحسم، لافتا إلى أن الضربات الجوية دمرت رتلًا متحركًا بمنطقة جندوبة، كما دمرت شاحنة أسلحة في طريق أبو غيلان، كاشفا تسجيل ضربة مباشرة لمركز المعلومات بغريان الذي تتمركز به عناصر ما يسمى بشورى ثوار بنغازي الإرهابي، إضافة إلى توجيه ضربة على تجمع تابع أبو عبيدة الزاوي.

