أسقف إيطالي: جزع لأجل معسكرات احتجاز المهاجرين الليبية

أعرب أسقف إيطالي عن الشعور بـ”الجزع” من ناحية ما دعاه بـ”معسكرات الحشر” للمهاجرين في ليبيا، واصفا إياها بأنه “جيش من الأجساد، حقيقي بقدر ما هو غير مرئي، يكمن في أنقاض التاريخ، دمره تيار بارد من الإبادة واللامبالاة”.

واستنكر رئيس أساقفة باليرمو، المونسنيور كورّادو لوريفيتشي في عظته خلال قداس أقامه في كاتدرائية المدينة الثلاثاء ما سماها “معسكرات الاعتقال الليبية” التي “تواصل تدميرها النازي المنهجي للإنسان بتواطؤنا المذنب، لشعوب إفريقيا وجنوب كوكب الأرض المعذب باستغلال الغرب، الذي يُجبر على العيش بأقسى الظروف، الموت والفزع أمام كل الأجساد الحية التي تنهي مغامراتها في الهباء وفي هاوية العدم”.

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