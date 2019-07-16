ميناء الخمس يستقبل شحنات جديدة

وصل إلى ميناء مدينة الخمس عدد من السفن التجارية المحملة بسلع وبضائع مختلفة بالإضافة إلى أغنام وعجول مستورد.

وبحسب البيانات المنشورة من إدارة الميناء يوم الاثنين فقد دخلت سفينة المواشي نيدار للرصيف رقم 6 وعلى متنها 3400 رأس من الأغنام المستوردة بالإضافة إلى 726 رأسا من العجول، كما رست السفينة ليون على الرصيف 15 وعلى متنها 448 حاوية محملة بسلع وبضائع مختلفة، كما رست على الرصيف 19 السفينة كريستال جلاكسي وعلى متنها قرابة 6000 طن من الشعير السائب.

ويعد ميناء الخمس التجاري واحدا من أكبر الموانئ العاملة في ليبيا والأكثر نشاطا بالنظر لتدفق السلع من حيث عددها وتنوعها.

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