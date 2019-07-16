مواعيد الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الثلاثاء

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الثلاثاء، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

البراق طرابلس 07:00

الافريقية الكفرة 08:00 تأخير الى الساعة 10:00

الليبية تونس 09:00

البراق تونس 10:00

الافريقية طرابلس 10:50

الافريقية الاسكندرية 15:00 تأخير الى الساعة 16:30

الليبية الاسكندرية 15:30

البراق طرابلس 16:00

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 09:10

الافريقية طرابلس 09:30

الافريقية الكفرة 15:30

الليبية تونس 13:30

البراق تونس 15:00

الافريقية الاسكندرية 20:30

البراق طرابلس 22:40

الليبية الاسكندرية 23:30

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