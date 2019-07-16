سفارة تركيا بطرابلس تحيي ذكرى الانقلاب العسكري الفاشل بحضور المشري

أحيت السفارة التركية في طرابلس، الذكرى الثالثة للانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع في 15 يوليو 2016 بتركيا.

وأقامت السفارة التركية حفل تأبين للقتلى من المدنيين الذين لقوا حتفهم في ذلك اليوم خلال مواجهة العسكريين في شوارع تركيا.

ووفق بيان للسفارة، شارك في حفل التأبين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كجمان، وعضو المجلس عماري زايد، وعدد من المواطنين الأتراك المتواجدين بطرابلس.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يشارك في إحياء ذكرى الانقلاب العسكري الفاشل بتركيا, 15 يوليو 2019 (المجلس الأعلى)