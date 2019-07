الأمم المتحدة تنفذ 119 مشروعًا لتأهيل المرافق في ليبيا

المتوسط:

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ 119 مشروعً للمساعدة في إعادة تأهيل المرافق الأساسية في ليبيا وتجهيزها بالمعدات.

وأوضح البرنامج في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أنه نجح في استعادة الخدمات المقدمة لنحو مليوني مواطن في بنغازي وككلة وأوباري وسبها وسرت وبني وليد ومنطقة طرابلس الكبرى.

وأفاد البرنامج، بأن التخطيط لتوسيع نطاق المرافق لتشمل مناطق أخرى.

وزار ممثل البرنامج، بلدية أبوسليم بطرابلس، واطلع على النتائج التي تحققت هناك، من خلال مشروع تحقيق الاستقرار في ليبيا، إذ تمت إعادة تأهيل أكثر من 50 مدرسة، إضافة إلى تسليم خمس شاحنات لنقل مياه الصرف الصحي.

