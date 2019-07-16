بورقعة يتفقد سير إجراء امتحانات الترقية للحرس البلدي بطبرق

أجريت بمدينة طبرق امتحانات الترقية لمنتسبي عدد من فروع جهاز الحرس البلدي بطبرق.

وقال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق مصطفى عوض زاكي إن عدد الممتحنين في هذه اللجنة بلغ 180 ممتحنا من العسكريين التابعين للجهاز.

وأضاف زاكي في تصريح خاص لمراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن اللجنة تضم ممتحنين من ضباط وضباط الصف وعلى رأسهم العقيد صالح حمد مدير الحرس البلدي لافتاً إلى أن الامتحانات أجريت في أجواء إيجابية.

وفى سياق متصل تفقد أمر منطقة طبرق العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة “اللواء هاشم بورقعة الكزة” سير الامتحانات، وأكد على أهمية هذه الامتحانات للعسكريين وأن ذلك يدل على عودة دولة الأمن والاستقرار .

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