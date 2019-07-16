وزير «مالية الوفاق» يناقش مع رئيس شركة الكهرباء حل مشكلة انقطاع التيار

بحث وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة، وعدد من قيادات الشركة متطلبات واحتياجات الشركة لتوليد الطاقة.

وناقش الطرفان سبل معالجة الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي، إضافة إلى تفعيل الجباية للمساهمة في توفير مستلزمات التشغيل، وفق بيان «مالية الوفاق» على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتطرقا إلى المبادرة المطروحة من الوزارة، والتي تتركز على مشاركة البلديات في جباية الكهرباء، مقابل حوافز تشجيعية نظير التحصيل.

وتعاني مدن كثيرة من أزمة انقطاع الكهرباء، ويتهم البعض شركة الكهرباء بعدم تنفيذ برنامج طرح الأحمال بعدالة، فيما تؤكد الشركة أنها تواجه مشكلات بسبب صعوبة تنفيذ أعمال الصيانة، إضافة إلى تعرض منشآتها لـ«اعتداءات»، وقد ناشدت في بيانات سابقة، الأجهزة المعنية بالتدخل لحماية المحطات.

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