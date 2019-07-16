منظمة “سي ووتش3” تطالب أوروبا باجلاء اللاجئين من ليبيا

ليبيا – طالبت قبطان سفينة “سي ووتش 3” كارولا راكيته من أوروبا استقبال جميع المهاجرين الموجودين حالياً في مراكز إيواء اللاجئين أو بأيدي المهربين في ليبيا.

راكيته قالت في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية أمس الاثنين وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” إنه يجب نقل المهاجرين الموجودين في ليبيا على الفور إلى بلد آمن.

وذكرت أن هناك نصف مليون شخص بأيدي المهربين أو في مخيمات اللاجئين في ليبيا الذين من الضروري إخراجهم من البلاد، مشددةً على الحاجة إلى تسهيلات فورية لفتح ممر آمن إلى أوروبا.

كما وصفت قبطان “سي ووتش 3” الجدل حول عدد اللاجئين في أوروبا بـ”السخيف جزئياً”، مبينةً أن عدد الأشخاص الذين تم إستقبالهم لا يزال منخفض مقارنة بعدد الأشخاص الذين استقبلتهم لبنان أو الأردن أو دول أفريقية أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية