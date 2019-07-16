القبض على قاتل رجل الشرطة في مدينة بنغازي

أعلن قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي عن إلقاء القبض على أحد المجرمين قام بقتل أحد رجال الشرطة التابعين للقسم.

مكتب الإعلام الأمني بقسم النجدة بنغازي أوضح في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين – الثلاثاء، أن وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجدة قامت بإعداد كمين والقبض على المجرم قاتل رئيس عرفة – وليد الجهاني – بعد مقاومة شديدة من قبل القاتل وقيامه برمي قنبلة يدوية نوع (رمانة) على عناصر وحدة التحري والقبض.

وقد تحفظ مكتب الإعلام الأمني بقسم شرطة النجدة عن ذكر أي بيانات شخصية للقاتل أو أي تفاصيل إضافية حول القضية.

ويشار إلى ان – الجهاني – قتل أمس الاثنين على يد أحد الخارجين عن القانون بمنطقة بوهديمة بمدينة بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

