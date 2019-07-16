انطلاق ورشة حماية التراث الثقافي في ليبيا

انطلقت فعاليات ورشة عمل بشأن حماية التراث الثقافي في ليبيا، بجزيرة جربة التونسية، وذلك برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم.

وتستهدف الورشة رفع قدرات الجهات المعنية بحفظ التراث الثقافي في ليبيا، وهي جهاز إدارة المدن التاريخية ومصلحة الآثار، وفق بيان الجهاز، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتكرس الورشة المفاهيم العملية لتطبيق الاتفاقات الدولية في هذا الشأن، ومنها اتفاقية لاهاي لعام 1954وبروتوكولاتها، وكذلك اتفاقية اليونيسكو العام 1970.

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