مجموعة من مفتشي عمل غات يؤدون اليمين القانونية

أدى 7 مفتشين عمل في مكتب العمل والتأهيل غات أمس الاثنين، اليمين القانونية بحضور وكيل وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق علي عكاشة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن المفتشين أكدوا على القيام بواجبهم الوظيفي على أكمل وجه، وتطبيق قانون علاقات العمل بالشكل الذي يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل وبالشكل الذي يخدم مصالح المواطن الكريم.

وفي ذات السياق أكد الوكيل أهمية دور المفتشين باعتبارهم أداة من أدوات المراقبة لضمان توفير بيئة عمل ملائمة للعمال للحفاظ على أرواحهم وحماية حقوقهم من خلال تطبيق شرط وظروف وبيئة العمل اللائق لصالح العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أنه بمجرد حلف المفتش لليمين القانوني يصبح مؤهلا لممارسة مهامه وتطبيق قانون العمل الليبي ضمن أخلاقيات المهنة من صدق وحيادية وعدم محسوبية.

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