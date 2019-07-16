بدء قبول طلبات الترشح في مسابقة التفتيش التربوي

أعلنت إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية في وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، انطلاق مسابقة التفتيش التربوي للخدمة الاجتماعية للعام 2019/2020، وبدء قبول طلبات الترشح للمسابقة.

وتضمنت شروط التقديم ألا تقل خبرة المترشح عن 10 سنوات في المجال المدرسي، وأن يكون حاملًا مؤهلًا علميًا في الخدمة الاجتماعية، وفق بيان على صفحة الإدارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشملت الشروط أيضًا أن تتوافر في المترشح صفات الالتزام والرغبة للعمل الجاد والفعّال والمبادرة، ويجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، كما يخضع لامتحان نظري في المعلومات العامة، وأسئلة تخص المهنة ومصطلحاتها وطرقها ومبادئها.

وأشار البيان إلى تسلم طلبات الترشح في وحدة التفتيش التربوي بالإدارة، ومقرها بالسياحية (طرابلس)، حتى أول أغسطس المقبل.

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