اخبار ليبيا الان

عمليات الكرامة: سلاح الجو استهدف تمركزات بمنطقة معسكر أبو معاذ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن سلاح الجو نفذ أمس الاثنين، ضربات دقيقة ومباشرة استهدفت، تمركزات تابعة لمجموعات المرتزقة التشادية في منطقة معسكر أبو معاذ، مما أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأكد المركز في تسجيل صوتي، إن العملية العسكرية لتحرير طرابلس في طريقها للحسم، لافتا إلى أن الضربات الجوية دمرت رتلًا متحركًا بمنطقة جندوبة، كما دمرت شاحنة أسلحة في طريق أبو غيلان.

وأشار المركز إلى تسجيل ضربة مباشرة لمركز المعلومات بغريان الذي تتمركز به عناصر شورى ثوار بنغازي، إضافة إلى توجيه ضربة على تجمع تابع أبو عبيدة الزاوي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك