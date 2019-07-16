الشحومي يطالب بإعادة النظر في السعر التجاري للدولار

رأى الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية (البورصة) سليمان الشحومي، ضرورة إعادة النظر في السعر التجاري للدولار.

وقال الشحومي، “إن التقرير المالي الذي اصدره البنك المركزي حول تنفيذ الميزانية العامة والذي نستشف منه إنفاق غير منضبط وخصوصا ان التقرير يشير إلى الانفاق الذي وصل الي البنك المركزي فعلياً ويحتاج الي مطابقة من قبل وزارة المالية حتى تتضح الصورة أكثر، وبالرجوع الي الحصيلة من مبيعات النقد الأجنبي بالسعر التجاري فهي تعطي إشارات غير إيجابية بسبب ضعف الإقبال لوجود مصادر اخري تمول السوق الموازي عبر السعر الرسمي”، وأضاف “لذلك لابد من إعادة النظر في السعر التجاري للدولار عبر التخفيض والعمل على توحيده للجميع فالجمود في التدرج في تخفيض سعر الصرف يفقد أي معني لتحسين الوضع الاقتصادي”.

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