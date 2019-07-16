ضبط لحوم فاسدة في زليتن

ضُبط بمدينة زليتن حاويتان مبردتان بحجم 40 قدما تحويان لحوم أبقار غير صالحة للاستهلاك البشري وكمية كبيرة من كبد الأبقار المحظور دخولها إلى ليبيا.

وقد تم احتجاز الشحنة من قبل قسم مكافحة التهريب والمخدرات بزليتن، حيث تبين أن الشحنة قد منحت إفراجا جمركيا من ميناء الخمس، وقد كتب في الأوراق الرسمية أنها تحوي تفاحا طازجا خلافا لما كان فيها من لحوم فاسدة تم ضبطها.

يشار إلى أن حملة تفتيشية كانت قد انطلقت بالبلدية تضم مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بزليتن، وقسم مكافحة التهريب والمخدرات، وجهاز الحرس البلدي بالمدينة.

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