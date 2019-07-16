اخبار ليبيا الان

ضبط لحوم فاسدة في زليتن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضُبط بمدينة زليتن حاويتان مبردتان بحجم 40 قدما تحويان لحوم أبقار غير صالحة للاستهلاك البشري وكمية كبيرة من كبد الأبقار المحظور دخولها إلى ليبيا.

وقد تم احتجاز الشحنة من قبل قسم مكافحة التهريب والمخدرات بزليتن، حيث تبين أن الشحنة قد منحت إفراجا جمركيا من ميناء الخمس، وقد كتب في الأوراق الرسمية أنها تحوي تفاحا طازجا خلافا لما كان فيها من لحوم فاسدة تم ضبطها.

يشار إلى أن حملة تفتيشية كانت قد انطلقت بالبلدية تضم مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بزليتن، وقسم مكافحة التهريب والمخدرات، وجهاز الحرس البلدي بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك