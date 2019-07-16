الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الثلاثاء أن الطقس معتدل مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الشرقي وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب .

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية غربية الي شمالية شرقية خفيفة الي معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 30 – 33 ) مْ على الساحل وتتراوح علي الدواخل مابين (34-38) مْ وتصل على ابونجيم الي (40)مْ

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الساحلية والرياح غربية الي شمالية غربية خفيفة الي معتدلة السرعة وتكون نشطة على الجبل الأخضر و أقصى الساحل الشرقي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 28 – 34 ) مْ على المناطق الساحلية وعلى الدواخل تتراوح مابين (39-45) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعةتتحول يوم الغد الى شمالية شرقية وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 40 –45 ) مْ.

وعلى مناطق الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متغيرة الاتجاه الى جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد الى شمالية غربية على السرير وباقي مناطق مساء ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 43 – 46 ) مْ. .

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